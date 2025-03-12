Опасность поджидает горожан у популярного магазина в Петрозаводске

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила жителей города об опасности, которая подстерегает пешеходов на Древлянке.

По данным ЕДДС, около магазина «Магнит» на Скандинавском проезде, 16 обнаружен открытый люк. Он располагается прямо на тротуаре.

Информация об этом была передана специалистам для принятия мер. Петрозаводчан просят быть внимательными и осторожными при передвижении в этом районе.