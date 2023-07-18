Опасного для рыбы паразита ищут в Карелии

Карельские ученые ищут паразита Gyrodactylus salaris в воде форелеводческих хозяйств. Для этого биологи КарНЦ РАН тестируют систему e-DNA. Метод генетического типирования позволяет обнаружить паразита, даже если сама рыба еще не заражена. Также метод проверки позволяет найти и других возбудителей болезней, сообщается на сайте фонда венчурных инвестиций.

Исследователи определяют в пробах воды паразита, который обитает на коже и плавниках лососевых рыб, в том числе садковой радужной форели. Паразит обитает на коже и плавниках лососевых рыб в бассейне Балтийского моря, но там не представляет опасности. На севере России зафиксирован единственный случай появления паразита в бассейне Белого моря – в реке Керети. Его распространение стало причиной сокращения численности лосося.

В Карелии исследование проводят в восьми хозяйствах на Ладоге и Онежском озере. В научном центре считают, что внедрение нового метода в арсенал ветеринарных служб и рыбоводческих хозяйств позволит эффективнее оценивать риски заражения. // фото VK-паблика карельского научного центра РАН