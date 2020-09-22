Онежский судостроительно-судоремонтный завод спустил на воду судно

Как сообщили редакции портала «Петрозаводск говорит» в Онежском ССЗ, сегодня в 15 часов успешно спущена на воду самоходная грунтоотвозная шаланда НВ-600 «Смелая».

Договор на проектирование и строительство двух грунтоотвозных шаланд с объемом трюма 600 куб. м («Морская» и «Смелая») между ФГУП «Росморпорт» и АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» был подписан в октябре 2018 года, работы начаты 15 октября 2018 года.

Большая часть оборудования , которое использовалось при строительстве данного судна, российского производства. Остальное оборудование и прочие материалы поставлялись из стран Таможенного союза.

Планируется, что шаланды будут работать в Азово-Черноморском бассейновом (морской порт Новороссийск) и Махачкалинском филиалах ФГУП "Росморпорт".

Грунтоотвозная самоходная баржа проекта HB-600 — справка

Разработчик проекта — ЗАО "Спецсудопроект"

Длина наибольшая — 56,1 м

Ширина наибольшая — 11,2 м

Высота борта — 4,0 м

Осадка по грузовую марку — 2,92 м

Валовая вместимость — 820 р. т

Скорость хода — 8,2 уз

Мощность главных двигателей — 2х350 кВт

Экипаж — 3 чел.

Ранне «Петрозаводск говорит» писал о спуске систершипа «Смелой», шаланды «Морская».