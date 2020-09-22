Онежский судостроительно-судоремонтный завод спустил на воду судно
Как сообщили редакции портала «Петрозаводск говорит» в Онежском ССЗ, сегодня в 15 часов успешно спущена на воду самоходная грунтоотвозная шаланда НВ-600 «Смелая».
Договор на проектирование и строительство двух грунтоотвозных шаланд с объемом трюма 600 куб. м («Морская» и «Смелая») между ФГУП «Росморпорт» и АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» был подписан в октябре 2018 года, работы начаты 15 октября 2018 года.
Большая часть оборудования , которое использовалось при строительстве данного судна, российского производства. Остальное оборудование и прочие материалы поставлялись из стран Таможенного союза.
Планируется, что шаланды будут работать в Азово-Черноморском бассейновом (морской порт Новороссийск) и Махачкалинском филиалах ФГУП "Росморпорт".
Грунтоотвозная самоходная баржа проекта HB-600 — справка
Разработчик проекта — ЗАО "Спецсудопроект"
Длина наибольшая — 56,1 м
Ширина наибольшая — 11,2 м
Высота борта — 4,0 м
Осадка по грузовую марку — 2,92 м
Валовая вместимость — 820 р. т
Скорость хода — 8,2 уз
Мощность главных двигателей — 2х350 кВт
Экипаж — 3 чел.
Ранне «Петрозаводск говорит» писал о спуске систершипа «Смелой», шаланды «Морская».