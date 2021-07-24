Ольга Любимова поблагодарила реставраторов Преображенской церкви

Музей-заповедник «Кижи» посетила федеральный министр культуры Ольга Любимова. На острове прошла церемония награждения сотрудников музея-заповедника и реставраторов, участвовавших в реставрации Преображенской церкви, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.





100 специалистов трудились на восстановлении памятника архитектуры. Работы растянулись на 40 лет. 22-главая церковь Преображения Господня содержит около 3 тысяч бревен, общей длиной свыше 10 км.

На покрытие главок церкви потребовалось свыше 35 тысяч лемешин – осиновых черепичек, каждая изготовлялась плотницким топором. Восстановлен золоченый резной иконостас, состоящий из более 100 икон северного письма XVII–XIX веков.

«Открывшаяся после реставрации Церковь Преображения Господня, безусловно, является символом того, как уникальные знания в дальнейшем смогут быть применены и на других объектах. Огромные слова благодарности всем тем, кто трудился здесь»,

- отметила Любимова, добавив, что им удалось превзойти изначальные прогнозы и сохранить более 60% исторического материала.

Любимова также осмотрела основную экспозицию музея-заповедника «Шедевры острова Кижи», познакомилась с комплексом «Кижская гавань» и традициями судостроения и кузнечного ремесла. Экскурсию провела директор учреждения Елена Богданова. (фото culture.gov.ru)