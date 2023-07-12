Олени Лера и Валера стали родителями

На меленького олененка Веру в Кеми приходят полюбоваться все желающие. Малышка появилась на свет в конце мая у родителей - оленей Леры и Валеры. Удивительно, что она научилась делать первые шаги спустя пару суток после рождения. Живет Вера с родителями на кемской ферме.

«Какая прелесть! Поздравляю! Вы создали для оленей благоприятные условия жизни, вот и результат»,

- умиляются подписчики сообщества «Катание на лошади в Кеми».

Кроме семьи оленей, на ферме живут страус, лошади и пони, декоративные кролики и хорьки, енот и лисёнок, сурикаты и утки, сахарные поссумы, черепахи, алтайские белочки и другие животные. Всех можно кормить и фотографировать! Ферма «Кемский страус» работает ежедневно.