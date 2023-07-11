Еще в одном карельском селе появятся тренажеры

Жители села Колатсельга собрали деньги на спортивные тренажеры, о которых долго мечтали. Результат сбора финансов оказался ошеломляющим.

«Собранных денег хватит и для детской площадки. Спортивный и зажигательный круг благотворителей собрал 80 жителей и гостей со всех волостей. С хороводами, песнями на русском, карельском и удмуртском языках мы собрали в копилку проекта «Здоровье» 103800 рублей. От команды Фонда внесли ещё 30 000 рублей из «Тёплых денег». А это означает, что инициативная группа жителей сможет не только установить все тренажеры по проекту ТОС, но и несколько детских игровых элементов уже в этому году!»,