Около нуля градусов обещают синоптики в среду в Карелии

Завтра, 9 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-западный, западный, днем северо-западный умеренный, днем с порывами. Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем умеренный, местами сильный снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -3, -8°С, местами до -15°С, днем -2, +3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-4, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сегеже -1-5, пасмурно, мокрый снег.

В Сортавале -3+2, облачно, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме.