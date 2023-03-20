20 марта 2023, 21:32
Около городской свалки в Суоярви убили двух волчиц
Группа охотников выследила двух хищников
Инициативной группе охотников города Суоярви удалось убить двух волков в районе городской свалки.
- Хищников выследили по следам. Они кормились около разодранной собаки. Группа охотников сделала оклад флажками. Как говорится, результат налицо: добыли двух волчиц. Большая благодарность команде, которая неделю «билась» с серыми,
— рассказал подробности старший государственный инспектор по Суоярвскому району Илья Макаров.
Мероприятия по урегулированию численности волков будет продолжены до 31 марта. // фото: Карельское общество охотников и рыболовов / ВКонтакте