Охотник пойдет под суд в Карелии за взятку инспектору

В Олонецком районе перед судом предстанет 48-летний житель Новгородской области. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, мужчина из другого региона часто приезжал в Карелию на охоту. Недавно он стал использовать электронные манки, что запрещено законодательством. Для того, чтобы не попасться, он предложил инспектору охотнадзора взятку в 20 тысяч рублей и набор алкогольной продукции. При передаче взятки его задержали полицейские.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Судьбу мужчины решит суд. // Фото: unsplash.com / Paul Einerhand