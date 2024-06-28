Странные пятна на поверхности Ладоги привлекли внимание прокуратуры

Карельская природоохранная прокуратура проводит проверку из-за странных пятен, замеченных на поверхности Ладожского озера.

Сотрудники надзорного органа постараются узнать, причину появления маслянистых пятен в одном из заливов, а также степень загрязнения и установят виновных. Помогают им в этом специалисты Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора, Росрыболовства.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Странные пятна появились в береговой зоне. Фотографии появились в паблике «Подслушано в Сортавала». // фото: «Подслушано в Сортавала»/ВКонтакте