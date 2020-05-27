Охлопков разъяснил депутатам Заксобрания о доплатах медикам Карелии

Депутаты карельского парламента на Комитет по здравоохранению и социальной политике рассмотрели вопрос начисления региональных и федеральных выплат медицинским работникам, участвующим в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из групп риска заражения. Поводом послужили обращения сотрудников леченых учреждений, сообщает пресс-служба ЗС РК.

Как проинформировал депутатов Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, на стимулирующие выплаты предусмотрено 385,6 млн рублей, из них 218,6 млн рублей – в республиканском бюджете, еще 167 млн рублей – в федеральном. Начисления производятся с апреля, когда в республике был подтвержден первый случай заболевания COVID-19.

Круг получателей республиканских доплат, отметил министр, шире федеральных. Они выплачиваются не только медработникам, непосредственно контактирующим с больным коронавирусом, но и тем, кто оказывает помощь гражданам из группы риска. Среди них – участковые терапевты, педиатры, иные врачи и средний медперсонал, привлеченный для борьбы с инфекцией. Региональные доплаты получили более 3000 человек.

По словам Михаила Охлопкова, в связи с тем, что у медицинских работников, в том числе в Кондопожской ЦРБ возникли вопросы по региональным доплатам, было принято решение начислять их в фиксированном размере, а не за фактически отработанное время. Соответствующее постановление Правительства Карелии подписано 25 мая. Размер премий варьируется от 5 до 25 тыс. рублей.

«Тем, кто в апреле получил выплаты в меньшем объеме, будет сделан перерасчет», – заверил Михаил Охлопков.

Член Комитета по здравоохранению и социальной политике, главный врач поликлиники №2 Аркадий Рутгайзер поинтересовался у Михаила Охлопкова, будет ли удерживаться из сумм стимулирующих региональных выплат налог на доходы физических лиц в размере 13%. Министр здравоохранения подтвердил, что региональные выплаты НДФЛ облагаются.

Депутат, главный врач петрозаводской поликлиники №1 Михаил Стоцкий отметил, что с учетом полученных стимулирующих федеральных и республиканских выплат в дальнейшем будут рассчитываться отпускные работникам медицинских учреждений. Это потребует увеличения фонда оплаты труда. По мнению парламентария, дополнительные средства необходимо предусмотреть в бюджете, так как больницы и поликлиники не смогут их изыскать. В свою очередь Министр здравоохранения пояснил, что по вопросу компенсации данных расходов ведомство обратилось в Министерство здравоохранения России с просьбой дать разъяснения.