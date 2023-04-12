12 апреля 2023, 15:30
Общество

Охлопков рассказал о космических технологиях в карельской медицине

Новейший инструмент роботизированной механотерапии используется для реабилитации пациентов

Все карельские министры 12 апреля стараются опубликовать пост ко Дню космонавтики. Не стал исключением и министр здравоохранения Михаил Охлопков: он рассказал о некоторых космических технологиях, которые используются в медицине. В частности, в реабилитации пациентов. 

Так, для отделения реабилитации Пряжинской ЦРБ в прошлом году мы приобретено высокотехнологичное оборудование – экзоскелет, новейший инструмент роботизированной механотерапии. Он предназначен для реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей в результате травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной системы.

 

Уже 5 человек в Пряжинской больнице прошли реабилитацию с помощью экзоскелета. В этом году, как обещает Охлопков, будет приобретен еще один такой помощник – для городской поликлиники № 2.

А изначально экзоскелет разрабатывался как реабилитационное устройство для космонавтов, вернувшихся на Землю после долгих полетов. Во время полета в космос человек испытывает колоссальные нагрузки. По возвращении на Землю космонавту необходима реабилитация, отметил министр. 

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