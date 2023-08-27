Огромный злой алабай напал на петрозаводчанку и ее питомца

Женщина в карельской столице гуляла с лайкой, когда на них внезапно напала чужая собака. Пес был агрессивным и очень крупным, написала пострадавшая в группе «Подслушано в Птз»/ВКонтакте.

Инцидент произошел на улице Социалистической. Женщина рассказала, что со свирепым псом гулял ребенок. Естественно, он не мог удержать такую огромную собаку, она вырвалась.

Горожанка пишет, что это был предположительно алабай, он гулял без намордника и набросился на ее питомца, потом повалил на асфальт хозяйку.

- Подбежал ребенок, он, видимо, пытался оттащить от нас своего пса. Я ничего толком не видела кроме свирепой морды собаки у своего лица,

- написала пострадавшая женщина.

Она рассказала, что у ее лайки вырван кусок кожи на спине, собака в стрессе, как и хозяйка.

- Как можно отпускать маленьких детей с такими огромными и агрессивными собаками?

– недоумевает петрозаводчанка.

Пользователи паблика в комментариях советуют написать заявление в полицию. Вполне возможно, что случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения. // фото: shelma25/ pixabay.com