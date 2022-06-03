Огромную территорию в Сайнаволоке переведут в рекреационную зону

Депутаты Петросовета большинством голосов решили изменить зону городских лесов в районе парка Савин Наволок на рекреационную зону.

Интересантом в данном случае выступает ООО «Экопарк «Онежская деревня», директором которого является депутат горсовета Виталий Марков.

Депутат Ольга Тужикова подозревает, что в перспективе на этой территории в Сайнаволоке хотят построить гостиницу.

Марков настаивает, что просто хочет навести порядок с сильно загаженной мусором лесной территорией.

Народный избранник сказал, что поблизости компания приобрела два здания, и он заинтересован в том, чтобы вокруг была чистая территория. (фото скриншот 2gis.ru)