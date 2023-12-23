23 декабря 2023, 15:48
Огромная сосулька едва не убила ребенка в Петрозаводске
Жительница карельской столицы рассказала о двухметровых сосульках
Ребенок в карельской столице лишь чудом не пострадал из-за падения с крыши огромной сосульки. Инцидент случился на улице Антикайнена, 8, сообщили в группе «Подслушано в ПТЗ».
Женщина написала, что ее муж буквально за секунду до этого сказал сыну: «Отойди».
- Тепло, наверное, и уютно сидеть дома директору компании, депутату Петросовета, члену постоянной комиссии по ЖКХ Голову Виталию Геннадьевичу,
- предположила она.
По словам горожанки, огромный кусок льда вполне мог упасть прямо на голову ребенка.
Дом обслуживает управляющая компания «Выбор». Жильцы дома уже оставляли там заявку, но результатов нет.
- Метровые сосульки висят уже две недели и растут дальше в длину! – написала петрозаводчанка. // фото: freepik.com