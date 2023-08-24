Огромная пробка выросла на «Коле»

На трассе «Кола» в Ленинградской области после столкновения четырех автомобилей выросла огромная пробка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Авария произошла в 8 утра на 90-м километре федеральной магистрали. По данным источника, пострадали три человека.

После ДТП пробка в сторону Мурманска составляет 5,5 километра, в сторону Санкт-Петербурга - 3 километра. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter