Ограничения из-за Covid-19 в школах планируют продлить до 2022 года

Ограничительные санитарные меры в школах и детских садах планируют продлить до 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Нынешние правила, установленные Роспотребнадзором, действуют до 1 января 2021 года. Они были подготовлены ведомством в июле.

По правилам запрещается проведение массовых групповых (для классов, отрядов) мероприятий. Расписание же занятий составляется исходя из задачи минимизировать контакты детей. Например, за каждым классом закрепляется свой кабинет.

Напомним, в Карелии ученики 4-8-х, а также 10-х классов до Нового года будут учиться на удаленке. Фото ipatovo-zori.ru