Оформить ИП теперь можно прямо в СберБанк Онлайн

Никуда ехать не надо, все данные банк самостоятельно передаст в ФНС, сервис бесплатный

Для того, чтобы стать предпринимателем теперь достаточно иметь приложение СберБанк Онлайн. Зарегистрировать ИП можно в личном кабинете всего за несколько кликов бесплатно.

Для открытия бизнеса в разделе «Сервисы для бизнеса» выберите «Регистрация ИП». Коды ОКВЭД и систему налогообложения поможет подобрать банк, останется только подписать документы в «Госключ».

Сбер сам направит все документы в ФНС и отследит статус заявки. Как только ИП будет зарегистрирован, клиент сможет открыть расчетный счет бесплатно в СберБанк Онлайн.

«Мы знаем, что начало собственного дела – не простая задача. И разработали сервис, который позволяет легко зарегистрировать бизнес, не выходя из дома через СберБанк Онлайн. За первые дни использования нового сервиса более 200 наших клиентов стали предпринимателями. И теперь наша задача – помочь быстрому и уверенному развитию их дела, обеспечив качественными сервисами, персональной аналитикой и экспертизой наших менеджеров»,

- отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Фото: ПАО Сбербанк

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