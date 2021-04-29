Офисы банка «Открытие» в Карелии 4-7 мая будут работать

С 4 по 7 мая офисы банка «Открытие» в Карелии, как и по всей стране, будут работать в штатном режиме, по обычному графику обслуживая жителей и бизнес республики.

«Банк «Открытие» является непрерывно действующей организацией, оказывающий финансовые услуги населению и юридическим лицам, поэтому между традиционными майскими праздниками мы продолжим работать в обычном режиме, оказывая весь комплекс кредитных, платежных и иных банковских услуг. В предпраздничный день – пятницу 30 апреля - офисы банка «Открытие» будут работать в сокращенном на один час режиме»

— подчеркнула бизнес-лидер банка «Открытие» в Республике Карелия Ирина Мельникова.

В праздничные дни 1-2 мая (Праздник Весны и Труда) и 9-10 мая (День Победы) офисы банка «Открытие» в Республике Карелия работать не будут.

3 и 8 мая частных клиентов будут обслуживать офисы банка, работающие по субботам. Уточнить их режим работы можно в разделе «Офисы» сайта банка.