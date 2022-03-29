Официальный курс доллара снизился еще на 7 рублей

Центробанк установил официальные курсы валют на среду, 30 марта. Рубль продолжает расти, следует из данных регулятора.

Так, курс доллара снизился на 7,43 рубля. Американская валюта теперь котируется на отметке 86,28 рубля. Евро подешевел на 6,66 рубля до уровня 96,01 рубля.

ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото: pixabay.com/pasja1000