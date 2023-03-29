29 марта 2023, 20:44
Одну вещь запретят продавать подросткам в Санкт-Петербурге
Устанавливая запрет, петербургские законодатели надеются бороться со сниффингом
Зажигалки, газовые баллоны и другие устройства с сжиженным природный газом запретили продавать несовершеннолетним в Северной столице. О запрете продажи таких бытовых предметов подросткам сообщает «Фонтанка».
Городское собрание приняло законопроект о запрете в окончательном чтении. В пояснительной записке указывалось, что среди подростков фиксируется распространение такой формы токсикомании, как сниффинг.
Вдыхание паров химических соединений может спровоцировать аритмию, гипоксию и остановку сердца.
Законопроект еще должен подписать губернатор. За продажу подросткам зажигалок и других предметов, содержащих сжиженный газ, будет грозить штраф. // фото «Петрозаводск говорит»