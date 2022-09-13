Одну из систем в детской поликлинике №1 капитально отремонтировали

Капремонт системы электроснабжения сделали в детской поликлинике № 1 на улице Кирова в Петрозаводске. В здании также установили кондиционеры, сообщил мэр Владимир Любарский.

В медучреждении полностью заменили приборы освещения и поставили современные светодиодные светильники, поменяли все кабели, розетки, провода, и выключатели, поставили пожарную сигнализацию, а также систему оповещения и управления эвакуацией.

Конечно, фасад тоже требует ремонта, признал Любарский. Он обещал поставить этот вопрос перед Минздравом РК и правительством республики. Привести в порядок провисшие ворота помогут депутаты Петросовета, надеется мэр. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте