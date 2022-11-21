Одну из крупнейших в мире золотых рыбок поймали во Франции

Удача улыбнулась британскому рыболову. Мужчина на промысле во Франции поймал золотую рыбку весом в 30 килограммов, пишут «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

Рыбина по прозвищу Морковь - гибрид кожаного карпа и карпа кои, ее вес 67 фунтов 4 унции, а возраст более 20 лет. 42-летний англичанин заявил, что его улов оказался на 30 фунтов тяжелее самой большой золотой рыбки в мире, пойманной в США три года назад.

Золотая рыбка выбросили была брошена в озеро совсем молодой на рыболовном промысле во Франции. С тех пор она считалась неуловимой. Рыбину взвесили, сфотографировали на память и отпустили обратно в озеро. // фото BNPS/Jason Crowther/ «Известия»