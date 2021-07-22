Одна женщина на иномарке не уступила другой дорогу, двое пострадали

Две женщины пострадали в результате аварии, которую спровоцировала тоже дама. Как сообщили в Госавтоинспекци Карелии, ДТП произошло в 08:15 на пересечении улиц Свердлова и Куйбышева карельской столицы.

Автоледи на Toyota Avensis поворачивала налево и не уступила дорогу Volkswagen Tiguan, который двигался навстречу. За рулем немецкого автомобиля тоже была дама.

В результате машины столкнулись, травмирована 51-летняя пассажирка Toyota. Помощь потребовалась и 57-летней пассажирке Volkswagen. // Фото: obzorko.com