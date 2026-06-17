Одиннадцать новых педагогов приступят к работе в школах Карелии

Из 14 претендентов на должность педагога в регионе одобрили 11 земских учителей

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Новые земские учителя приступят к работе в карельских школах.

В этом году заявки на конкурс «Земский учитель» отправили 14 претендентов из девяти регионов: Красноярского, Краснодарского и Алтайская краев, Курганской, Мурманской, Архангельской и Тульской областей, Петербурга и четыре педагога из Карелии.

Большинство из учителей - специалисты до 40 лет, у трети – высшая или первая квалификационная категории, сообщила глава министерства образования и спорта региона. В итоге были отобраны 11 победителей. После подписания трудового договора педагоги получат федеральную выплату.

С 2020 года в сельскую местность и малые города Карелии приехали 76 педагогов, 63 из них продолжают работу.