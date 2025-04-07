Один кроссовер вытолкнул другой с перекрестка в Петрозаводске

На перекрестке улиц Мелентьевой и Советская в столице Карелии утром 7 апреля столкнулись два кроссовера. Вероятно, одному из водителей перед выездом утром в понедельник нужно было повторить ПДД, чтобы не запутаться в дорожных знаках.

Авария произошла практически на пустом перекрестке в районе пешеходного перехода. Никого из людей не задело, но транспортные средства получили повреждения. Случившееся запечатлела камера наблюдения CityLink.

Все случилось, когда один водитель двигался по главной вниз по Мелентьевой, другой выехал на перекресток и вытолкнул первого, от удара транспортное средство слегка «подпрыгнуло», развернулось и остановилось за пешеходным переходом.

На место аварии вызвали наряд дорожной полиции.