07 апреля 2025, 08:20
Огонь уничтожил баню в Карелии, пожарные уже ничем не могли помочь
Причину огненного ЧП в Гомсельге выясняют
фото: freepik.com/ pvproductions
В ночь на 6 апреля в кондопожской деревне Гомсельга вспыхнула баня. По тревоге подняли пожарных из села Спасская Губа и Кондопоги.
Огнеборцы проехали около 30 километров до места возгорания. К тому моменту огонь охватил всю постройку. Спасти баню жительницы Петрозаводска не смогли. Пожарные не дали огню разгуляться и распространиться сильнее.
Причину ночного пожара в Карелии выясняют, материальный ущерб подсчитывают.