Огонь уничтожил баню в Карелии, пожарные уже ничем не могли помочь

В ночь на 6 апреля в кондопожской деревне Гомсельга вспыхнула баня. По тревоге подняли пожарных из села Спасская Губа и Кондопоги.

Огнеборцы проехали около 30 километров до места возгорания. К тому моменту огонь охватил всю постройку. Спасти баню жительницы Петрозаводска не смогли. Пожарные не дали огню разгуляться и распространиться сильнее.

Причину ночного пожара в Карелии выясняют, материальный ущерб подсчитывают.