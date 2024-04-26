Один из закрытых аэропортов на юге России откроют с 3 мая

Аэропорт Элисты возобновит свою работу с 3 мая. Об этом сообщает Telegram-канал правительства России.

Воздушная гавань столицы Калмыкии входит в число 11 аэропортов, которые оказались закрыты с 24 февраля 2022 года. Помимо Элисты, сейчас не работают аэропорты в следующих городах: Краснодар, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь.

Отмечается, что вся инфраструктура воздушной гавани Элисты находится в рабочем состоянии. Возможность выполнения безопасных полетов в столицу Калмыкии подтвердили специалисты Минобороны и Росавиации. // Фото: unsplash.com / Philip Myrtorp