Мошенники перед Днем Победы придумали схему обмана ветеранов

Перед Днем Победы мошенники в России создали особую мошенническую схему. Она рассчитана на ветеранов, но проворачивают ее в интернете, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Ветеранам на таких сайтах обещают единовременно выплатить от 50 до 300 тысяч рублей. Но они якобы должны сначала оплатить «комиссию» и ввести данные своей банковской карты.

Решение преступники требуют принять очень быстро. Ветеранам говорят, что получить деньги можно только до определенной даты, потом будет поздно. Таким образом на пожилых людей давят.

Волк попросила россиян предупредить пожилых родственников о мошеннической схеме и принять меры, чтобы обезопасить их от звонков и визитов мошенников. // фото: freepik.com