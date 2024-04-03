Один из троллейбусных маршрутов Петрозаводска изменен из-за непогоды

Один из троллейбусов Петрозаводска изменил свой маршрут из-за непогоды. Об этом сообщили в МУП «Городской транспорт».

По данным предприятия, из-за невозможности проезда по улице Антонова троллейбусы №6 следуют с разворотом на Ключевском шоссе до остановки Сегежская.

Напомним, 3 апреля в связи с неблагоприятными погодными условиями в столице Карелии возник транспортный коллапс. Троллейбусы и автобусы не могли передвигаться по обледеневшим дорогам. // Фото «Петрозаводск говорит»