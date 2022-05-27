27 мая 2022, 15:13
Один из районов Петрозаводска остался без электричества
Энергетики устраняют повреждение на сетях железной дороги
Сегодня в 14 часов в Петрозаводске произошло отключение электричества в микрорайоне Железнодорожный. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, причиной отключения стало повреждение на электрических сетях железной дороги. Специалисты устраняют неполадки.
Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не уточняется. Фото: pixabay.com/sakulich