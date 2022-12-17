17 декабря 2022, 18:08
Один человек получил травмы в столкновении двух машин в Карелии
В Пряжинском районе сегодня вечером произошла авария, на место ДТП выезжали спасатели, ДПС и «скорая»
В Пряжинском районе в субботу столкнулись два автомобиля.
Один из них, «Нива Шевроле», остался на дороге, второй автомобиль вылетел в кювет и остановился среди деревьев. Автомобили получили механические повреждения. В результате ДТП травмирован один человек, сообщили в группе пряжинских спасателей.
Сигнал о дорожном происшествии поступил спасателям 17 декабря в 16:08. На 65 километре автодороги К-8610 столкнулись два автомобиля. Прибывшие спасатели осмотрели место аварии, отключили аккумуляторные батареи. Также были замечены машины «скорой» и ДПС. // фото vk.com