Один автомобиль вытолкнул другую машину в снежный бруствер на Кукковке

Сегодня днем на Лыжной в Петрозаводске столкнулись два автомобиля. Инцидент произошел в тот момент, когда стоявший в среднем ряду водитель решил вырулить в крайний правый ряд.

В это время там двигался другой автомобиль. Уйти от удара не удалось. Одна из машин заехала на снежный бруствер. В результате ряд в сторону Ровио оказался заблокирован.

Момент столкновения попал в объективы городских камер, ролик опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии». // фото скриншот