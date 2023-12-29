29 декабря 2023, 17:09
Один автомобиль вытолкнул другую машину в снежный бруствер на Кукковке
ДТП произошло на Лыжной сегодня днем
Сегодня днем на Лыжной в Петрозаводске столкнулись два автомобиля. Инцидент произошел в тот момент, когда стоявший в среднем ряду водитель решил вырулить в крайний правый ряд.
В это время там двигался другой автомобиль. Уйти от удара не удалось. Одна из машин заехала на снежный бруствер. В результате ряд в сторону Ровио оказался заблокирован.
Момент столкновения попал в объективы городских камер, ролик опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии». // фото скриншот