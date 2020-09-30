Одежда карельских дизайнеров попала в американский журнал о моде

Нью-йоркский журнал о красоте и моде Ellements Magazine рассказал о карельском бренде «Дизайн и ремесла». В сентябрьском номере издания опубликованы фотографии моделей в одежде из коллекции «Солой», которая была придумана и произведена в Петрозаводске. Над ее созданием трудились петрозаводский модельер Лада Дымкина и ее московская коллега МаШа Андрианова. Курировала создание всей линейки дизайнер Евгения Маккоева. Придумать образ, обращенный к немецкому традиционному костюму, своими консультациями и советами дизайнерам также помогали этнограф Елена Арндт и Лидия Кноль, руководитель и хореограф этнографического ансамбля немецкого танца «Volkskarussell», председатель петрозаводской общественной организации национально-культурной автономии немцев.



«Петрозаводск говорит» решил узнать, что карельские дизайнеры почувствовали, когда о бренде узнали в США.

«Мы к этому долго стремились, но неожиданно для себя не сразу осознали такой результат и, конечно, были на восьмом небе от счастья. Всего три слова в журнале о бренде на другом континенте, на котором никто из нас даже не был. Потом нахлынуло стеснение за свою провинциальную радость. Все же для нас это важно, поэтому мы решили поделиться этой новостью с теми, кто нас поддерживает в Карелии и верит в нас»,

- поделилась впечатлениями один из авторов бренда «Дизайн и ремесла» Евгения Маккоева.



Фотосессия для американского журнала проходила в Москве. На снимках рыжеволосая девушка в стеганом жилете черничного цвета и в белоснежном платье запечатлена на фоне природы. На другом снимке модель в одежде коричневых и светлых оттенков сфотографирована в профиль на фоне серого неба и зеленой травы.



По словам Евгении Маккоевой, дизайнеры используют для создания одежды натуральные ткани, но часто прибегают к методу вторичной переработки тканей. Работа над созданием одежды – процесс длительный и трудоемкий. По словам Евгении, у команды из четырех человек продумывание и разработка дизайна до мельчайших деталей, а также сам пошив коллекции из двадцати предметов гардероба занимает около четырех месяцев.



Снимки с фотосессии, которые не вошли в журнал Ellements Magazine

Добавим, что об одежде карельского бренда знают далеко за пределами республики. Изделия петрозаводских дизайнеров заказывали в США еще до выхода фотографий в журнале, рассказала Евгения. Но после публикации в Ellements Magazine дизайнеры надеются, что клиентов из Штатов станет больше. Основные же заказы поступают из Германии, так как карельский бренд давно работает с интерпретацией традиционного немецкого костюма.

Снимок с фотосессии, который не вошел в журнал Ellements Magazine

Напомним, петрозаводские дизайнеры Евгения Маккоева и Лада Дымкина победили в престижном конкурсе Союза дизайнеров России Design Awards Ptz 2020. Дизайнер-модельер Лада Дымкина стала первой в номинации «Взрослая одежда». А Евгения Маккоева стала второй в номинации «Предметный дизайн». Жюри оценило ее коллекцию шарфов «Клеть», «Габбро», «Джеспилит», «Теплая клеть».

Фотограф: Наташа Янкелевич