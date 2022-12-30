Очередные незаконные постройки сносят в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска приняла решение о сносе очередных гаражей в городе. Сообщение появилось на сайте администрации карельской столицы.

На этот раз демонтажу подлежат два объекта, самовольно установленные в микрорайоне Рыбка, у дома №18 по улице Беломорской. Владельцы объектов проинформированы о небходимости сноса.

Освободить незаконно занятые земельные участки необходимо до 18 января. // Фото мэрии Петрозаводска