30 декабря 2022, 10:21
Общество

Очередные незаконные постройки сносят в Петрозаводске

Мэрия карельской столицы распорядилась демонтировать два гаража в микрорайоне Рыбка

Мэрия Петрозаводска приняла решение о сносе очередных гаражей в городе. Сообщение появилось на сайте администрации карельской столицы.

На этот раз демонтажу подлежат два объекта, самовольно установленные в микрорайоне Рыбка, у дома №18 по улице Беломорской. Владельцы объектов проинформированы о небходимости сноса.

Освободить незаконно занятые земельные участки необходимо до 18 января. // Фото мэрии Петрозаводска

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Петрозаводск
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демонтаж
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Рыбка
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