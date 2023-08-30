30 августа 2023, 15:37
Очередную опасную лестницу обсуждают в Петрозаводске
Горожан возмутило состояние лестничного спуска на Ключевой
Единственная между улицами Сусанина и Петрова в Петрозаводске лестница вызывает сарказм у горожан. Они опубликовала фотографии в группе «Подслушано в ПТЗ».
Автор снимков написал, что лестничный спуск активно используют – ходят по нему до остановки троллейбуса № 6, почты, гаражей, детских садиков. Нот назвать лестницу безопасной вряд ли у кого-то повернется язык.
- Дыры в ступенях? Зато во время дождя вода не стоит, и ноги будут сломанные, но сухие!
– горько иронизируют петрозаводчане.
Они считают, что ступени скоро совсем провалятся. Люди попросили городскую администрацию отремонтировать лестницу и не рисковать здоровьем жителей Ключевой. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте