Очередную опасную лестницу обсуждают в Петрозаводске

Единственная между улицами Сусанина и Петрова в Петрозаводске лестница вызывает сарказм у горожан. Они опубликовала фотографии в группе «Подслушано в ПТЗ».

Автор снимков написал, что лестничный спуск активно используют – ходят по нему до остановки троллейбуса № 6, почты, гаражей, детских садиков. Нот назвать лестницу безопасной вряд ли у кого-то повернется язык.

- Дыры в ступенях? Зато во время дождя вода не стоит, и ноги будут сломанные, но сухие!

– горько иронизируют петрозаводчане.

Они считают, что ступени скоро совсем провалятся. Люди попросили городскую администрацию отремонтировать лестницу и не рисковать здоровьем жителей Ключевой. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте