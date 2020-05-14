Очередной пьяный водитель пойман в Карелии

В минувшую среду, 13 мая, сотрудники ДПС остановили пьяного водителя в поселке Надвоицы, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«Сегежские автоинспекторы минувшей ночью, около половины четвертого, в поселке Надвоицы отстранили от управления автомобилем ВАЗ-2110 водителя (27-летнего местного жителя), который находился в состоянии опьянения. Как выяснили инспекторы, мужчина не имел права управления транспортными средствами»,

– говорится в сообщении.

Нарушитель привлечен к ответственности в соответствии со ст. 12.8 ч. 3 КоАП РФ.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях с признаками опьянения. Помните, управлением автомобилем в состоянии опьянения может привести к ДТП с серьезными последствиями, проявление бдительности позволит спасти человеческие жизни.

Только в Петрозаводске за 4 месяца 2020 года зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия по вине нетрезвых водителей, в которых 5 человек травмированы.