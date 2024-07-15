Очередной беженец прорвался в Финляндию через карельские леса

Днем 14 июля, в воскресенье, финские пограничники вблизи небольшого города Кухмо задержали человека, который пересек государственную границу со стороны России. Он сделал это незаконно, сообщила погранслужба Финляндии.

Мужчина подал прошение о предоставлении убежища. Его национальность и возраст финны не оглашают.

Город Кухмо находится в провинции Кайнуу, граничащей с Карелией. Финский пограничный комиссар Кайнуу обсудил инцидент со своим российским коллегой из Костомукши.

Стоит отметить, что три дня назад на карельском участке финляндско-российской границы в районе Иломантси также задержали беженца, который обратился к финским пограничникам с просьбой о предоставлении убежища. // фото: freepik.com