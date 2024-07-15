15 июля 2024, 20:20
Очередной беженец прорвался в Финляндию через карельские леса
Второй нелегал за три дня попросил убежище у финских пограничников
Днем 14 июля, в воскресенье, финские пограничники вблизи небольшого города Кухмо задержали человека, который пересек государственную границу со стороны России. Он сделал это незаконно, сообщила погранслужба Финляндии.
Мужчина подал прошение о предоставлении убежища. Его национальность и возраст финны не оглашают.
Город Кухмо находится в провинции Кайнуу, граничащей с Карелией. Финский пограничный комиссар Кайнуу обсудил инцидент со своим российским коллегой из Костомукши.
Стоит отметить, что три дня назад на карельском участке финляндско-российской границы в районе Иломантси также задержали беженца, который обратился к финским пограничникам с просьбой о предоставлении убежища. // фото: freepik.com