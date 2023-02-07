Очередная порция тепла накроет Карелию на этой неделе

Карелия на этой неделе оказалась под влиянием североатлантического циклона. Регион накроют осадки - снег, мокрый снег, усилится ветер и потеплеет.

Еще ночью 7 февраля морозно, днем температура повысится до -4, +1, слабоположительные значения ожидаются на севере Карелии. Со среды, 8 февраля, ночью по республики 0, -5, днем от -2 до +2 градусов. По сообщению синоптиков регионального гидрометцентра, среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на 7-10 градусов.

Из-за падение атмосферного давления усилится ветер. Максимальные порывы юго-западного ветра в четверг и пятницу (9 и 10 февраля) могут достигать 15-18 метров в секунду. Ожидается небольшой снег, мокрый снег.

Чем ближе выходные, тем интенсивнее будут осадки. На большей части ожидается снег. Температура постепенно начнет ползти вниз, хотя показатели будут выше средних многолетних значений на 3-5 градусов.

В целом же в феврале среднемесячная температура ожидается на 0,6 градуса выше среднего многолетнего. Сумма осадков за месяц составит 130% нормы (норма по Петрозаводску 28,3 мм).

В первой половине февраля ожидается больше прояснений, осадки лишь местами. Интенсивные снегопады и метели предположительно можно ожидать во второй половине месяца. // фото unsplash.com