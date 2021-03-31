Очень крупная партия вакцины «Спутник V» поступила в Карелию

Еще 22 тысячи доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») поступили в Карелию, сообщает паблик «Минздрав Республики Карелия».

Препарат распределяется по медицинским организациям республики для использования по назначению.

Ранее на территорию региона уже было поставлено 38 692 дозы вакцины. На 31 марта 2021 года первым компонентом привились 35 489 человек (использовано 91,7% от общего количества поступившего в Карелию препарата).

Второй компонент получили, то есть вакцинировались полностью, 26 345 человек (68% от общего количества поступившего препарата).

15 671 человек старше 60 лет также сделали прививку (44,2% от количества привитых).

В Карелии работают 29 стационарных и 43 мобильных пункта вакцинации населения. Записаться на прививку можно через личный кабинет на портале «Госуслуги», в регистратуре поликлиники и по телефону 122.

Фото из группы «Минздрав Республики Карелия»