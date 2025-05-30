Объявляем победителя конкурса «Скоро лето!»

Настало время подвести итоги конкурса «Скоро лето!», который в течение месяца проводили портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» ко Дню защиты детей и Всемирному дню мороженого. Рисунки участников можно посмотреть здесь.

Мы получили 23 заявки на конкурс, отбор прошли 19 конкурсных работ. Наибольшую активность проявили ребята в возрастной категории 7-12 лет — от них мы получили 16 рисунков, соответствующих условиям конкурса. Ещё 3 рисунка прислали шестилетние участники. Старшая возрастная категория (13-17 лет) участие в конкурсе не принимала. Поэтому выбирать победителя нам пришлось из двух финалистов. Выбор был очень трудным! Все ребята старались, и рисунки у них получились замечательные — удивительно яркие, солнечные и интересные!

Итак, встречайте финалистов!

Соня Яковлева, 6 лет: «Мороженное — райское наслаждение!»

Данил Охонько, 11 лет: «Летние просторы»

Победителя мы выбирали случайным образом — тянули бумажку с написанным на ней именем. Победила Соня Яковлева!

Поздравляем победителя! Соне Яковлевой достаётся приз — коробка мороженого (38 штук) «Карельский стандарт», изготовленного по ГОСТ и с любовью к традициям! Для получения приза просим звонить по телефону 53-13-13.

Благодарим всех участников за прекрасные работы, старание и летнее настроение! Самые интересные рисунки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Приём работ на конкурс завершён. Подробности по тел. 53-13-13.

