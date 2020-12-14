14 декабря 2020, 12:05
Объявлен электронный аукцион на выполнение ремонта дороги в Лососинное
Подрядчик должен заменить покрытие, убрать кусты, привести в порядок водопропуски
Объявлен электронный аукцион на подряд по ремонту автомобильной дороги Петрозаводск-Лососинное, Лососинное-Машезеро и Машезеро-Шапшезеро, сообщает паблик «Республика Карелия».
Подрядчик станет известен 18 декабря. По условиям контракта работы должны начаться 1 марта 2021 года и закончиться к 25 августа 2022 года.
Ремонт будет осуществлен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Подрядчик должен будет убрать лишнюю растительность, отремонтировать водопропускные трубы и выполнить другие обязательные работы. На некоторых участках общей протяженностью в несколько десятков километров заменят покрытие.
Фото из группы «Республика Карелия»