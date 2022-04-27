Обвиняемые в краже денег из Сегежи попадут на скамью подсудимых

С заявлением в отдел полиции по Сегежскому району обратился 58-летний мужчина. Он сообщил, что с его банковского счета пропали 65 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела были задержаны мужчина и женщина, которые воспользовались добротой жертвы. Теперь их обвиняют в преступлении по статье 158 УК РФ, по которой грозит либо штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет.

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, заявитель познакомился на улице с 35-летней женщиной. Они вместе выпили, а затем отправились в гости к ее приятелям. В ходе посиделок мужчина попросил спутницу сходить в магазин и дал для оплаты свою банковскую карту. Один из участников компании вызвался проводить собутыльницу.

«Купив алкоголь и сигареты, парочка пошла на нарушение закона. Они, совершив 13 операций, сняли с чужой карты 65 тысяч рублей. Деньги поделили между собой, после чего вернули карту владельцу. Обвиняемые дали признательные показания. В данный момент материалы уголовного дела направлены в прокуратуру», - сообщили в пресс-службе ведомства. Фото: pixabay.