Автомобилистку в Карелии задержали за нетрезвое вождение

Статистику пьяных за рулем пополнила недавно 51-летняя женщина. Ее задержали и отстранили от управления на территории Пряжинского района, сообщили в МВД Карелии.

Женщина ехала в «Ниссан» и по всем приметам была нетрезва. Эти предположения сотрудников ГИБДД подтвердил алкотестер. Прибор показал 1.19 мг/л алкоголя в выдыхаемом женщиной воздухе.

В отношении нарушительницы составили административный протокол. Ее оштрафуют на 30 тысяч рублей и лишат прав, решение примет суд.

В Госавтоинспекции отметили, что обычно мужчины на порядок чаще садятся за руль пьяными. Так, с начала этого года от управления отстранили больше 1000 нетрезвых водителей, из них только 36 женщин. // Фото: ГИБДД Карелии