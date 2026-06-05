Образы картин определили тему и выбор музыки

7 ноября Карельская Филармония приглашает на открытие абонемента №8 «Художественные сезоны» в Русский зал Музея изобразительных искусств Республики Карелия(6+)

Концерты абонемента «Художественные сезоны» - это атмосфера музыкального салона, где царят искусство и гармония. В эти вечера исторический Русский зал наполняется прекрасной музыкой, а привычная коллекция картин дополняется экспонатами из фонда Музея изобразительных искусств Карелии. Образы картин определяют тему и выбор музыки, которая создаёт особое настроение вечера.

Существуют артисты, имена которых у всех на слуху, а есть те, о которых знают немногие. Фамилии Танеева, Аренского, Кюи на афишах встречаются гораздо реже, чем, например, имена Рахманинова и Чайковского. Это же можно сказать о художниках. На концерте 7 ноября будут демонстрироваться картины «Утро в Крыму» Руфина Судковского и «Общественная пристань в Петрозаводске» Василия Пармакова.

О картинах рассказывает учёный секретарь Музея изобразительных искусств Республики Карелия Людмила Никифорова.

Исполнители: заслуженные артисты Карелии Валентина Каменская (сопрано), Леонид Янишен (кларнет), Александр Онькин (фортепиано); лауреат международных конкурсов Алина Кардакова (меццо-сопрано); Илья Романов (контрабас); струнный квартет Resonance.

В программе:

Сергей Танеев – Канцона для кларнета и струнных,

Александр Глазунов – избранные «Новеллетты» для струнного квартета,

романсы Антона Рубинштейна, Цезаря Кюи, Антона Аренского.

Начало в 18:00. 6+. Действует «Пушкинская карта».

Билеты здесь: https://kgfptz.ru/events/order/v-teni-velikih/

На правах рекламы. ГАУ РК "Карельская Госфилармония", ИНН 1001040248. ERID: