Образовательные кредиты набирают популярность на Северо-Западе

Сбер разыграет стипендию в 10000 бонусов Спасибо среди 10 человек, которые до 10 сентября оформят кредит на образование

Фото: Сбер

За семь месяцев 2025 года жители Северо-Западного региона воспользовались образовательными кредитами с государственной поддержкой на общую сумму свыше 3,1 миллиарда рублей. Такими данными поделились в пресс-службе Сбербанка. Спрос на такой вид кредитования продолжает увеличиваться: прирост к аналогичному периоду прошлого года в Сбере составил 45% в денежном выражении и 25% — в количественном.

Безусловный лидер по динамике оформления образовательных кредитов — мурманская молодёжь (рост в 2,2 раза). Заметно выросло число выдач в Вологодской и Псковской областях (на 80% и 60% соответственно). Также выше среднего по региону прирост в Ленинградской и Калининградской областях и в Республике Коми (более 30%).

Сегодня смелая и решительная молодёжь. Ребята строят своё будущее, выбирая лучшие учебные заведения и специальности, без оглядки на стоимость обучения. И тут мы всегда готовы помочь. В этом году уже выдано почти семь тысяч кредитов с господдержкой на образование в вузах СЗФО, при этом сезон ещё впереди, а процесс оформления стал ещё проще. Теперь, для того чтобы подать заявку не нужно даже идти в офис — это можно сделать в приложении СберБанк Онлайн на Андроид-смартфонах,

- отметил Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка.

У образовательного кредита с господдержкой много преимуществ. Это льготная ставка — всего 3% годовых. Максимальный срок погашения — целых 15 лет после окончания учёбы, потому что во время обучения (и 9 месяцев после него) студент платит только часть процентов. Заёмными средствами можно оплатить и высшее, и среднее профессиональное образование.

При оформлении кредита заёмщику должно быть больше 14 лет, а на момент погашения — не больше 75. Нужен только паспорт и договор с учебным заведением.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте Сбера.

Каждый, кто оформит образовательный кредит до 10 сентября 2025 года, автоматически станет участником акции* от Сбера.

Из всех участников акции случайным образом выберут 10 человек, они будут получать стипендию — по 10 тыс. бонусов Спасибо каждый месяц вплоть до 30 сентября 2026 года. Всего два условия для победителей — вовремя вносить платежи и не погашать кредит досрочно.

*Общий срок проведения Акции - с 11 августа 2025 г. по 30 сентября 2026 г. Подробные условия акции – на сайте Банка.

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