Обнаружен новый симптом COVID-19

Ученые продолжают исследовать новую коронавирусную инфекцию, охватившую весь мир, и делиться своими открытиями. Так, группа испанских исследователей обнаружила новый симптом COVID-19. Их выводы публикует журнал JAMA Dermatology.

В исследовании участвовал 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет, сообщает РИА Новости. У 29% наблюдаемых пациентов была обнаружена сильная сыпь на слизистой оболочке ротовой полости. Этот симптом проявился примерно за два дня до появления других признаков инфекции.

Ученые пока не могут сказать, насколько широко этот симптом распространен среди всех заболевших.