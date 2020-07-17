17 июля 2020, 08:02
Мир

Назван главный признак тяжелого заражения коронавирусом

Ученые пришли к выводу, что интерферон играет решающую роль в исцелении больных Covid-19

Ученые из Франции изучили истории болезни десятков больных коронавирусом и пришли к выводу, что главную роль в тяжести течения заболевания играют интерфероны. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты ознакомились с пациентами, имеющими различные симптомы заболевания - от легкого кашля до дыхательной недостаточности с подключением к ИВЛ. В итоге выяснилось, что тяжелых пациентов объединяет дефицит интерферона.

Так, у таких больных недостаточно вырабатывался интерферон типа I, который организм выделяет для борьбы с вирусом. Медики пришли к выводу, что именно он играет главную роль в излечении пациентов.

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Метки: 
Франция
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исследования
коронавирус
пандемия
интерферон