Обломок стекла пугает прохожих в Петрозаводске

Обломок разбитого оконного стекла опасно выглядывает со стороны тротуара на улице Мерецкова. Фотографии нависающей угрозы появились в соцсети.

Рядом находится детская поликлиника и горожане справедливо опасаются, что стекло может в один день упасть и кого-нибудь поранить.

«На ул. Мерецкова, над детской поликлиникой, которую неделю разбито стекло. Дунет ветер посильнее - и не миновать беды. Неужели хозяевам все равно?» - написали горожане в сообществе «Подслушано в Птз».