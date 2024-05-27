27 мая 2024, 21:30
Обломок стекла пугает прохожих в Петрозаводске
Горожане боятся, что при сильном ветре кусок стекла может упасть
Обломок разбитого оконного стекла опасно выглядывает со стороны тротуара на улице Мерецкова. Фотографии нависающей угрозы появились в соцсети.
Рядом находится детская поликлиника и горожане справедливо опасаются, что стекло может в один день упасть и кого-нибудь поранить.
«На ул. Мерецкова, над детской поликлиникой, которую неделю разбито стекло. Дунет ветер посильнее - и не миновать беды. Неужели хозяевам все равно?» - написали горожане в сообществе «Подслушано в Птз».