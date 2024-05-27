Упавшая банка с окурками повредила припаркованный автомобиль

Упавшая банка с окурками повредила припаркованный на Древлянке автомобиль. Неприятный инцидент произошел вечером 26 мая у дома №38 корпус 2 на Лососинском шоссе. О нем рассказали в паблике «Петрозаводск Live». Момент падения банки запечатлела камера наблюдения.

В результате падения на автомобиле осталась вмятина и оказалось разбито заднее стекло. // фото и видео из VK-сообщества «Петрозаводск Live»